COLLOQUIO MELONI-SALVINI: PIENA SINTONIA SUGLI OBIETTIVI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a Palazzo Chigi al termine della riunione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Lo si apprende da fonti qualificate del governo.

“Meloni e Salvini si sono intrattenuti per un’ora nello studio della premier, in un clima come sempre amichevole: è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione politica, e aggiornarsi sui principali dossier”, riferiscono.

“È stata confermata la piena sintonia per raggiungere tutti gli obiettivi del programma elettorale con l’ambizione di rivincere le elezioni politiche al termine della scadenza naturale della legislatura”, concludono.