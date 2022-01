C’è tempo fino alla fine di marzo per chiedere ed ottenere l’assegno unico universale per i figli ma ci sono alcuni passaggi fondamentali da seguire per completare, in maniera precisa, la procedura. Ecco come gli uffici del Patronato Acli e del Caf Acli di Salerno sono pronti ad aiutare, a titolo completamente gratuito, i cittadini nella redazione della domanda.

Share on: WhatsApp