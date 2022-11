COMMISSIONI ALLA CAMERA: D’ALESSIO AL LAVORO, DE LUCA VERSO AFFARI EUROPEI, MARI ISTRUZIONE

Antonio D’Alessio, deputato di Azione, si appresta ad entrare a fare parte della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati dove, nella giornata di oggi, i Gruppi indicheranno i propri rappresentanti all’interno delle 14 Commissioni Permanenti di Montecitorio. Per il deputato del Pd Piero De Luca, che riveste anche il ruolo di Vice Capo Gruppo, ci dovrebbe essere l’indicazione per la Commissione Affari Europei mentre Franco Mari, eletto nelle liste di Sinistra e Verdi, potrebbe entrare a fare parte della Commissione Istruzione. Questo il quadro per quanto riguarda i parlamentari di opposizione, eletti in Provincia di Salerno.

