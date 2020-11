COMMISSIONI REGIONALI. MERCOLEDI’ INCONTRO CAPIGRUPPO, GIOVEDI’ LE SCELTE PER I PRESIDENTI

Come anticipato qualche giorno fa, la settimana che si apre oggi sarà quella decisiva per la composizione delle Commissioni Consiliari del Consiglio Regionale della Campania ma, soprattutto, per la scelta dei rispettivi presidenti.

Ed, infatti, per la mattinata di mercoledi’ è in programma, a Napoli, una riunione tra tutti i capigruppo consiliari che farà da preambolo alla convocazione delle singole commissioni, che avverrà nella giornata di giovedi’ con la elezione di tutti i presidenti delle Commissioni. Il braccio di ferro, ancora in corso, è quello tra il Partito Democratico e le liste civiche che hanno sostenuto la candidatura vincente di Vincenzo De Luca: non c’è ancora una intesa sul numero delle presidenze che devono essere assegnare, mentre Italia Viva, al momento, si è tirata fuori dalla contesa dopo aver ottenuto la garanzia della Presidenza piu’ importante: quella della Commissione Sanità.