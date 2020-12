COMUNALI 2021. CENTRO DEMOCRATICO CON LE LISTE A NAPOLI, SALERNO, BENEVENTO E CASERTA

I vertiti regionali di Centro Democratico sono già al lavoro per presentare il proprio simbolo e la propria lista alle prossime elezioni comunali di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta. Una scelta che scaturisce dall’ottimo risultato ottenuto alle ultime elezioni regionali e da un radicamento sul territorio che è andato avanti. Raimondo Pasquino e Giovanni D’Avenia hanno già iniziato il loro percorso sui territorio per l’allestimento di liste competitive all’interno, chiaramente, della coalizione di centro sinistra, per ripetere il modello vincente delle elezioni regionali dello scorso settembre. Lista di Centro Democratico, dunque, anche a Salerno città con il simbolo del movimento e senza alcuna fusione con altri partiti.

