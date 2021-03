COMUNALI 2021, FABBRICATORE(FDI) A POLICHETTI: “VUOLE UNITA’ CENTRO DESTRA E A BATTIPAGLIA STA CON DE LUCA?”

“Credo che il dottore Polichetti debba fare pace con se stesso e forse occuparsi prevalentemente di medicina”. Lo dichiara, in una nota, il commissario provinciale di FdI Giuseppe Fabbricatore: “Noi di Fratelli d’Italia non accettiamo lezioni da chi in tv e sui giornali dice di volere l’unità del centrodestra e poi, a Battipaglia, sostiene già da settimane il candidato sindaco del Pd. Ricordo, inoltre, al dottore Polichetti che è stato il sottoscritto a convocare più volte il tavolo della coalizione allargandolo alle forze centriste come l’Udc e Cambiamo! E, nonostante la partecipazione alle riunioni della vice segretaria provinciale Maria De Caro, l’Udc si è posto subito fuori dall’intesa sui tre grandi Comuni (Battipaglia, Eboli e Salerno) annunciando unilateralmente il supporto politico al candidato sindaco indicato dalla sinistra a Battipaglia. Quindi, non possiamo di certo essere accusati noi di aver spaccato la coalizione di centrodestra. E poi, caro dottore Polichetti – aggiunge Fabbricatore – se un partito come l’Udc non voleva favorire l’area deluchiana (come lei ha dichiarato oggi in conferenza stampa), non sarebbe dovuto entrare a far parte della stessa coalizione che sostiene De Luca alla Regione com’è accaduto, invece, a Battipaglia. Probabilmente, lei conosce molto bene la “politica dei due forni”, da sempre privilegiata da quei partiti che sono alla ricerca soltanto di poltrone per rimanere a galla. Per quanto ci riguarda, abbiamo deciso con coraggio di prendere posizione – in primis a Salerno con l’avvocato Michele Sarno e a Battipaglia con il dottor Ugo Tozzi – per uscire da una situazione di stallo che durava da troppi mesi. Auspichiamo ora che anche gli altri partiti assumano una decisione guardando esclusivamente all’unità del centrodestra” conclude Fabbricatore.

