PROVINCIALI 2021. PRIME MOSSE NEL PARTITO DEMOCRATICO: I NOMI DEI POSSIBILI CANDIDATI

E’ presto ma non troppo, perchè prima ancora che vengano celebrate le prossime elezioni comunali, i principali partiti dovranno predisporre uno schema per la lista da presentare in occasione delle prossime elezioni Provinciali che, verosimilmente, si terranno a cavallo tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre 2021. Il Partito Democratico deve fare i conti con molte richieste-

A cominciare da quelle dei Sindaci con un derby tutto picentino che si preannuncia tra il primo cittadino di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara ed il sindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio. Il Sindaco di Cava de’ Tirreni Servalli, invece, consigliere provinciale uscente, potrebbe fare un passo indietro, per fare spazio a qualche consigliere della sua maggioranza.

Stesso discorso per il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante che, guardando con attenzione all’appuntamento con l’elezione del Presidente della Provincia (in programma ad Ottobre 2022), ha già scelto il nome del consigliere comunale candidato: si tratta di Antonio Rocco.

Restano, chiaramente, disponibili numerosi posti che sono legati, soprattutto, alle elezioni comunali di Salerno, Battipaglia ed Eboli.