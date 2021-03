ENZO ALAIA: “PROCEDERE ALL’ASSUNZIONE DI NUOVI PSICOLOGI IN CAMPANIA”

“Oggi, in Regione, ho incontrato il Dott. Armando Cozzuto, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania, e la Dott.ssa Antonietta Grandinetti, coordinatrice della Commissione Sanità dell’Ordine regionale degli Psicologi, con l’obiettivo di realizzare alcuni interventi normativi che possano attribuire maggiore centralità al ruolo assistenziale degli psicologi.”

Lo annuncia Enzo Alaia, Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania.

Come Regione Campania, abbiamo da sempre prestato grande attenzione a questo settore, presentando già in passato la proposta di legge sullo psicologo di base. Oggi, ancora di più alla luce dei profondi risvolti psicologici provocati dall’attuale situazione pandemica, sono convinto che la salute psicologica rappresenti un tassello fondamentale sul quale è giusto concentrare la massima attenzione.

La sanità non può essere ridotta alla sola lotta al Covid, che di sicuro rappresenta una priorità, ma non l’unica. Occorre rilevare e considerare anche ogni altra esigenza in termini sanitari, soprattutto in termini di prevenzione, e tra queste sicuramente rientra la salute psicologica, quale componente indispensabile ad assicurare il benessere della persona.