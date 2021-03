COMUNALI 2021. IL CENTRO DESTRA FERMO: DOPO IL RINVIO AD OTTOBRE, E’ TUTTO FERMO

Il Centro Destra della Provincia di Salerno ha preso alla lettera l’indicazione del Governo sul rinvio delle elezioni comunali in Autunno: rinvio del voto, rinvio delle trattative. E’ tutto fermo sul tavolo del Centro Destra, convocato, l’ultima volta a Salerno, prima della decisione di spostare le Amministrative nel periodo tra il 15 settembre ed il 15 Ottobre: un periodo di tempo che poteva essere utilizzato per recuperare il tempo trascorso ed, invece, si è optato per uno stop alle riunioni che riguardano i comuni di Salerno, Battipaglia ed Eboli. Tra i partiti del centro destra, nel frattempo, si registrano anche i primi “distinguo”: con l’Udc, ad esempio, che a Battipaglia ha scelto di sostenere la candidatura di Antonio Visconti ed a Eboli ha già indicato il nome di Damiano Cardiello. Per il resto è tutto completamente fermo: ed i piu’ ottimisti indicano il periodo successivo alle festività di Pasqua come data per una possibile ripresa delle trattative.

Share on: WhatsApp