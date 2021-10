COMUNALI 2021, LA SFIDA DEL M5S: LA PRIMA VOLTA DA PARTITO ALLE URNE

La svolta di Giuseppe Conte sarà utile al Movimento 5 Stelle nel tentativo di recuperare consensi sui territori ? La sfida delle Comunali 2021 per il M5S è proprio questa ed è legata anche alla struttura di un vero e proprio partito che Conte sta provando ad imporre, grazie alla collaborazione dei parlamentari che, in questa campagna elettorale che si è chiusa, hanno giocato un ruolo importante. Da Movimento a partito, proprio nel momento piu’ delicato della sua storia: con Roma e Torino dove sembra difficile confermare la vittoria di 5 anni fa, negli altri comuni dove si puo’ ipotizzare la vittoria, in condominio con il Partito Democratico. Conte, proprio per lanciare il nuovo Movimento, per consentire un riavvicinamento con l’elettorato, ha girato l’Italia in lungo ed in largo, partecipando a decine e decine di eventi elettorali. Adesso è il momento di tirare le somme e capire davvero se il Movimento 5 Stelle puo’ diventare un partito.

