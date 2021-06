COMUNALI 2021. ROMA E MILANO, I NODI CHE FERMANO LA SCELTA PER LA DATA

Oramai è una questione politica e non piu’ sanitaria. Lo hanno capito tutti: il Ministero dell’Interno non ha ancora fissato la data per le elezioni comunali 2021 perchè all’interno del centro sinistra non tutti i nodi sono stati sciolti per le alleanze nelle principali città, a cominciare da Roma e da Milano. E, se a questo aggiungiamo, anche la fibrillazione che Lega e Forza Italia vivono in questa fase, il piatto è bello che servito. Per il momento, il Governo ha solo fissato la finestra temporale entro la quale tenere le prossime amministrative: dal 15 Settembre al 15 Ottobre. Punto. Nessuna considerazione per la riaperture delle scuole – che finirebbero per chiudere a pochi giorni dal ritorno tra i banchi – ma una semplice raccomandazione, inviata ai comuni, per la individuazione di sedi alternative agli istituti scolastici per l’allestimento dei seggi elettorali. Un po’ pochino, per il Governo dei Migliori.

