COMUNALI 2022. CENTRO DESTRA IN ORDINE SPARSO, IN ALCUNI COMUNI SOTTO MENTITE SPOGLIE

C’è il caso di Agropoli, quello piu’ eclatante di certo, ma anche nei Comuni di Mercato San Severino e di Nocera Inferiore, la situazione non è certo delle migliori: ancora una volta il centro destra non riesce a trovare unità, anche per oggettive difficoltà di dialogo su di un livello provinciale, spaccandosi o, anche, mescolandosi all’interno di liste civiche. Ad Agropoli Lega e Forza Italia – che non presenteranno liste di partito ma solo civiche – hanno deciso di sostenere la candidatura di La Porta mentre Fratelli d’Italia sarà nella coalizione di Elvira Serra – ma con il proprio simbolo di partito. A Nocera Inferiore, almeno per il momento, solo Fdi ha annunciato il suo sostegno per Antonio Romano, ma con due liste civiche di area, senza il simbolo del partito di Giorgia Meloni: nessuna decisione, invece, tanto per Forza Italia quanto per la Lega. Simboli di partito, invece, completamente scomparsi dalla campagna elettorale di Mercato San Severino dove donne ed uomini dei partiti di centro destra sono distribuiti nelle liste di Antonio Somma, Gigi Lupone e Giovanni Romano.

