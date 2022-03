COMUNALI 2022. CENTRO SINISTRA, IL PD PROPONE I NOMI. E GLI ALLEATI ACCETTERANNO ?

Il Centro Sinistra della Provincia di Salerno non ha ancora convocato una riunione plenaria di tutti i rappresentanti dei partiti della coalizione per affrontare il nodo delle prossime comunali 2022. E, ad oggi, gli unici nomi che sono in corsa nei principali comunali della Provincia di Salerno sono stati proposti dal Partito Democratico: Coppola (Agropoli), Somma (Mercato San Severino) e Di Maio (Nocera Superiore). Piero De Luca e Vincenzo Luciano puntano a fare assopigliatutto, egemonizzando le candidature alla carica di sindaco nei centri con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Nessuna risposta ufficiale è arrivata da Italia Viva (Tommaso Pellegrino), dal Partito Socialista Italiano (Enzo Maraio), da Centro Democratico (Giovanni D’Avenia) e dall’area centrista rappresentata da Corrado Matera. Una calma apparente che potrebbe fare da preambolo ad un periodo tempestoso, con tutti i partiti a rivendicare ruoli e presenze sul territorio. Al momento, pero’, non ci sono incontri programmati o riunioni allargate all’orizzonte e, forse, il Pd della Provincia di Salerno spera che il trascorrere del tempo renda intoccabili i propri nomi.

Share on: WhatsApp