COMUNALI 2022. DUE SETTIMANE AL VOTO PER I COMUNI CHIAMATI ALLE URNE

Mancano esattamente due settimane al voto del prossimo 12 Giugno. Nei comuni chiamati al rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale si entra nella fase decisiva della campagna elettorale, prima del silenzio elettorale – norma oramai anacronistica – che scatterà alla mezzanotte di venerdi’ 10 Giugno.

Una campagna elettorale che, per molti aspetti, sta facendo segnare un marcato ritorno al passato con tante piazze piene per i comizi dopo i due anni di stop imposto dall’emergenza sanitaria. Tra gli elettori si registra una grande voglia di partecipazione, forse anche semplicemente di socialità, ma nella stragrande maggioranza dei comuni che saranno chiamati al voto non c’è evento pubblico che non venga accompagnato da una forte presenza degli elettori. Si vota solo in una giornata e, forse, questo rappresenta un problema per la vera partecipazione democratica dei cittadini che, tra le mani, si ritroveranno non solo la scheda per le Comunali 2022 ma anche le 5 schede per i referendum.