COMUNALI 2024, PER IL CENTRO DESTRA UN TAVOLO PROVINCIALE PER TENTARE L’UNITA’

Da Nocera Superiore a Capaccio, passando anche per altri comuni meno grandi come San Marzano sul Sarno: il centro destra della Provincia di Salerno, dopo i fallimenti degli incontri effettuati dai coordinatori cittadini, proverà a spostare sul tavolo provinciale la discussione sui Comuni chiamati al voto nella prossima primavera, per tentare di trovare un’unità che, al momento, sembra essere molto lontana dall’essere raggiunta. I segnali sono tutti negativi perchè il clima tra Fratelli d’Italia e Forza Italia è sempre piu’ teso e pare che nessuno dei due partiti abbia intenzione di mollare: all’orizzonte, è vero, ci sono le elezioni Europee dove non esistono coalizioni e dove tutti sono contro tutti. E l’attenzione di principali attori del centro destra della Provincia di Salerno (da Cirielli per Fdi a Martusciello per Forza Italia), in questo momento sono tutte rivolte, per diverse ragioni, all’appuntamento elettorale per le elezioni europee.

