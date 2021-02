COMUNE DI AMALFI. IL TAR ORDINA IL RICONTEGGIO DEI VOTI PER LE COMUNALI 2020

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, dopo il ricorso presentato dal candidato sindaco sconfitto Del Pizzo, ha ordinato, per il Comune di Amalfi, il riconteggio dei voti per le amministrative dello scorso settembre. Il Sindaco in carico Daniele Milano era risultato vincitore con lo scarto di appena due voti rispetto all’avversario che, oggi, ha ottenuto una importante pronuncia da parte dei giudici amministrativi: fissata per il prossimo 5 maggio l’udienza per avviare le operazioni di riconteggio dei voti.

Share on: WhatsApp