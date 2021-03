COMUNE DI BRACIGLIANO. NESSUN AUMENTO DELLE TASSE COMUNALI PER IL 2021

Confermate le aliquote relative ai tributi locali del Comune di Bracigliano. I provvedimenti sono stati deliberati in sede di Consiglio Comunale, tenutosi giovedì 18 Marzo presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città, dove la maggioranza di Governo guidata dal Sindaco Antonio Rescigno ha approvato le aliquote e detrazione IMU per l’anno 2021 e confermato l’aliquota addizionale IRPEF per l’anno 2021. Nello specifico, i due tributi sono stati confermati nella loro misura che di seguito si rappresenta.

Per quanto riguarda le aliquote IMU:

– Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) – 5,00 per mille;

– unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e a/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale – 8,60 per mille

– Aliquota altri immobili – 10,60 per mille

– Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D – 10,60 per mille

– Aree fabbricabili – 10,60 per mille

– Detrazione per abitazione principale – € 200,00

Per quanto riguarda l’addizionale IRPEF, il Civico Consesso ha confermato il tributo sul Reddito delle Persone Fisiche già determinato per l’anno 2020 nella misura dello 0,80%.

“Preciso – spiega il Primo Cittadino – che questa Amministrazione, di concerto con i competenti uffici tecnici e contabili, ha ritenuto opportuno e doveroso non dar luogo ad incrementi tributari che potessero gravare inopinatamente sulle condizioni economiche che affliggono gran parte delle famiglie e alcuni settori nevralgici del commercio locale”.

“Ritengo – aggiunge il Sindaco – che in questa fase storica, molto delicata, i sentimenti di solidarietà, di vicinanza e di cooperazione nei confronti della Cittadinanza siano doverosi, soprattutto da parte di chi ricopre ruoli di responsabilità istituzionale che si determinano nella gestione di un territorio duramente provato (come altri territori) dalla pandemia. Il mio sentito ringraziamento va rivolto ai tecnici dei competenti uffici che hanno redatto le tabelle tributarie pur in presenza delle ben note ristrettezze legate all’esiguità dei fondi strutturali che dovrebbero essere erogati dal Governo Centrale. Agli stessi tecnici va riconosciuto l’apprezzamento nel far sì che, nonostante la grave crisi economica, si sia determinato un equilibrio e assetto di bilancio delle casse comunali tale da non inficiare le politiche gestionali dell’Ente stesso”.