ITALIA VIVA: DOMANI L’ASSEMBLEA NAZIONALE DEL PARTITO. RESTA IL NODO ALLEANZE

Partirà domani, con modalità on line e con la partecipazione da remoto, la quarta Assemblea Nazionale di Italia Viva: un appuntamento molto atteso che giunge al termine di un tormentato periodo della politica italiana che ha visto, proprio per l’azione di Italia Viva, la caduta del Governo Conte 2 e la nascita del Governo di Mario Draghi. Al di là della paternità per aver consentito un cambio di guida a Palazzo Chigi, è chiaro che il tema al centro delle attenzioni sarà quello delle alleanze in vista dell’appuntamento con le Amministrative 2021. Pd e M5s sembrano voler pensare ad un accordo a due, senza neppure coinvolgere Matteo Renzi ed i suoi, almeno per quanto riguarda le grandi città ma già a Torino, come anche a Napoli, Italia Viva sta ponendo dei problemi e si sta già posizionando su nomi e candidati diversi da quelli scelti da Pd e Movimento 5 Stelle.

Share on: WhatsApp