COMUNE DI NAPOLI. PIU’ EUROPA CONTRO IL SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Lo spettacolo che sta andando in scena al Comune di Napoli – indecoroso in tempi normali, scandaloso durante un’emergenza sanitaria – impone alle forze politiche liberali, riformiste e ambientaliste una seria riflessione sulle scelte future.

Nel capoluogo di regione, ma anche negli altri grandi centri – tra i quali i capoluoghi di provincia Salerno, Caserta e Benevento – che andranno al voto per le elezioni amministrative il prossimo anno, occorre una proposta radicalmente alternativa ai populismi e ai sovranismi. Per la regione Campania le forze politiche di maggioranza hanno fatto scelte coerenti e coraggiose: per dare un governo stabile ed efficiente alle nostre città si faccia altrettanto, senza ammiccamenti verso chi ha già fallito o, in altri contesti, non si sta dimostrato all’altezza delle grandi sfide di questi tempi difficili.

I portavoce regionali di Più Europa in Campania

Bruno Gambardella

Alessandra Senatore

Manuela Zambrano