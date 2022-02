COMUNE DI SALERNO. NEL 2021 UNA BOLLETTA ENERGETICA DA QUASI 10 MILIONI DI EURO

Secondo una classifica pubblicata da Adnkronos, sulla base dei dati forniti dalla Gazzetta Amministrativa, il Comune di Salerno occupa una delle ultime posizioni per la capacità di risparmio sui costi dell’energia, in modo particolare per l’acquisto di elettricità. E cosi’ mentre Parma spende, ogni anno, 619mila euro per coprire i costi energetici il Comune di Salerno riceve una bolletta energetica da quasi 10 milioni di euro, risultando agli ultimi posti della speciale graduatoria. E se queste sono state le cifre del 2021, è probabile che per il 2022 si arrivi a somme molto piu’ alte, considerato l’aumento nel costo dei prodotti energetici.

