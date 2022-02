CONSIGLIO REGIONALE. CASO NONNO-RESCIGNO: LA GIUNTA PER LE ELEZIONI TORNA A RIUNIRSI

Dopo la seduta deserta della scorsa settimana, martedi’ 22 Febbraio la Giunta per le Elezioni del Consiglio Regionale della Campania tornerà a riunirsi per discutere della sospensione di 18 mesi, disposta dal Ministero dell’Interno nei confronti del Consigliere Regionale di FDI Marco Nonno e per la proclamazione, come sostituta in Consiglio Regionale, di Carmela Rescigno, prima dei non eletti nella lista di Fratelli d’Italia in Provincia di Napoli. La convocazione, firmata dal Presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero, è stata fissata per la giornata di martedì: è probabile che questa volta anche i consiglieri di maggioranza prendano parte alla seduta per prendere atto della comunicazione del Ministero. E’ già la seconda volta, dall’inizio della Consiliatura, che la Giunta per le Elezioni è chiamata a pronunciarsi su di un provvedimento di sospensione: il primo caso a Dicembre dello scorso anno quando la sospensiva colpi’ il Consigliere Regionale eletto nella lista Campania Libera Nino Savastano, ancora oggi agli arresti domiciliari.

