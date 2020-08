COMUNE DI SIANO. IL SINDACO MARCHESE ANNUNCIA IL PRIMO CASO COVID 19

E’ stato direttamente il sindaco di Siano Giorgio Marchese ad annunciare ai suoi concittadini la positività al Covid 19 di un uomo residente nel Comune della Valle dell’Irno.

Cari Concittadini

Con grande rammarico mi trovo a comunicare che abbiamo il

primo caso di Covid-19 nel nostro comune.

Il paziente non mostra nessuna sintomatologia è in quarantena insieme ai suoi familiari e nei suoi confronti sono state già attivate tutte le procedure previste dai protocolli sanitari .

Colgo l’occasione per augurare una pronta guarigione e rinnovo l’invito alla cittadinanza tutta al rispetto rigoroso dei Decreti e dell’Ordinanze emanate in materia oltre al mantenimento delle ordinarie e basilari misure igienico-sanitarie indicate dalla Autorità sanitarie competenti.