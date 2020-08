PAGANI. IL PD DIFENDE LA SCELTA DI CASCONE: “NECESSARIO CREARE UN CAMPO POLITICO PIU’ AMPIO”

Il P.D. CITTÀ DI PAGANI SOSTIENE una COALIZIONE di SALUTE PUBBLICA per GOVERNARE LA NOSTRA REALTÀ LOCALE.

Dopodiché sono logiche tutte le critiche che ci stanno piovendo addosso in questi giorni , quando hai una IDEA NUOVA a PAGANI è sempre difficile portarla avanti , nelle realtà più degradate per IMPOVERIMENTO CULTURALE , parlare ” male ” degli altri ti fa sentire VIVO.

Lo dichiara Marcello Toscano, esponente del Partito Democratico.

Dunque abbiamo allargato il nostro perimetro di azione POLITICA verso un’area MODERATA e CIVICA che in questa CITTÀ ha molti consensi di OPINIONE; dopodiché faccio notare a chi critica guardando solo all’estetica delle cose POLITICHE che questa COALIZIONE nasce per QUALCOSA DA FARE per PAGANI ,ovvero fare di questa CITTÀ una CITTÀ NORMALE partendo dalla RICOSTRUZIONE con le macerie che troveremo.

Be’ per questo non abbiamo fatto pre-accordi di posti in GIUNTA , nelle commissioni, negli enti e partecipate , non abbiamo ricevuto in cambio pre-bende , incarichi o posti di lavoro , appalti , convenzioni e simili .

Una richiesta però l’abbiamo fatto , le scelte per amministrare la CITTÀ vanno affidate a persone ONESTE e MERITEVOLI a prescindere dal loro credo politico .

Queste scelte sono state fatte con gli strumenti Democratici che hanno i partiti , ASSEMBLEE e proposte CONDIVISE dalla maggioranza degli ISCRITTI .

Nel frattempo andiamo avanti , nonostante le critiche , nell’interesse della nostra DISASTRATA COMUNITÀ.