PRIMO CASO COVID 19 A SIANO: SCATTA L’OBBLIGO DI MASCHERINA PER TUTTO IL GIORNO

Pugno duro dell’amministrazione comunale di Siano che, dopo la scoperta del primo caso Covid, ha stabilito l’obbligo di mascherina all’aperto su tutto il territorio comunale per l’intera giornata.

L SINDACO PRESO ATTO

che allo stato attuale il territorio comunale è interessato da un caso di COVID-19 e che risulta necessario, in linea con le indicazioni fornite dalla normativa nazionale e regionale, limitare al minimo i contatti sociali per prevenire la diffusione del contagio nei nostri territori e mettere in atto misure a tutela della saluta pubblica;

ORDINA

•L’obbligo di usare la mascherina su tutto il territorio comunale sia all’aperto che al chiuso fino a nuova comunicazione;

•La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche di tutte le tipologie fino a nuova comunicazione.