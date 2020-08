TOMMASO AMABILE (PD): “LE LEGGI CONTRO LA DISABILITA’ APPROVATE IN CONSIGLIO REGIONALE”

Ci sono due Leggi Regionali alle quali il Consigliere del Partito Democratico Tommaso Amabile, oggi candidato alle Regionali del 20 e 21 Settembre con la lista del Pd, tiene in maniera particolare.

“Si tratta di due provvedimenti ai quali nel corso degli ultimi 5 anni”, sottolinea Amabile, “come Presidente della Commissione Cultura, ho lavorato con grande impegno. La prima è la Legge 27 del 2018 definita come Promozione della Lingua dei Segni e Lingua dei segni tattile, che ci ha consentito di finanziare, per i prossimi anni, l’utilizzo, per i tanti che ne hanno bisogno, dei linguaggi “speciali”, per i non udenti e per in non vedenti. La seconda legge, alla quale tengo in modo particolare, è la Legge 26 del 2020, una delle ultime approvate in Consiglio Regionale, con la quale abbiamo finanziato gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso alle spiagge delle persone con disabilità fisica”.

“Si tratta di provvedimenti che si inquadrano”, conclude Amabile, “in un complessivo quadro di intervento che, insieme al Presidente De Luca, abbiamo portato avanti per 5 anni: nessuno deve rimanere indietro”.