Da Eboli, suo quartier generale per la campagna elettorale per le Regionali 2020, Vito Marchesano continua i suoi incontri sul territorio con gli elettori di tutta la Provincia di Salerno. Per il Portavoce Cittadino di Fdi ad Eboli la chiarezza e la coerenza di Stefano Caldoro e di Fratelli d’Italia sono valori dai quali non si puo’ prescindere.

