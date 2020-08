SCUOLE, SI RIAPRE IL 14? NON IN PUGLIA, CALABRIA, BASILICATA E FORSE IN CAMPANIA

Diciamo pure la verità: che le scuole riaprano, in Campania, il 14 Settembre non ci crede piu’ nessuno. A cominciare dal Presidente della Regione De Luca che, nel cuore della campagna elettorale per le Regionali, si prepara, e lo sanno tutti, ad emanare l’ordinanza che prevede il rinvio dell’apertura al 24 settembre, a seggi chiusi, con il voto oramai lontano. I suoi colleghi di Puglia, Calabria e Basilicata hanno fatto prima: già emanata l’ordinanza con la quale si deroga alla data stabilita dal Ministro Azzolino, anche perchè il calendario scolastico è una delle poche competenze delle Regioni. Intanto, in Campania, c’è chi è andato oltre De Luca: il sindaco di Avellino Gianluca Festa – al quale non manca la personalità ed il piglio politico – già da una settimana ha emenato l’ordinanza con la quale ha stabilito che le scuole di ogni ordine e grado riapriranno, sul territorio comunale, solo il 24 settembre.

