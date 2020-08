CORONAVIRUS IN CAMPANIA. CIRIELLI: “PEGGIO DELLA LOMBARDIA, DE LUCA VA COMMISSARIATO”

La Campania registra 189 casi con soli 4359 tamponi, mentre la Lombardia 289 casi con 18701 tamponi. Se la matematica non è un’opinione, De Luca e la sua amministrazione regionale di centrosinistra stanno imbrogliando i cittadini per non far sapere a tutti quello che è evidente: la Campania è fuori controllo.

Abbiamo tantissimi casi positivi in più, nonostante la cifra miserabile di tamponi effettuati”. Lo dichiara il Questore della Camera e parlamentare campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Se continua così, con l’incapacità dell’amministrazione De Luca, diventeremo una zona rossa; altro che bloccare la mobilità dalle altre regioni. Presenterò – conclude Cirielli – un’interrogazione urgente per commissariare De Luca, perché è evidente che non è in grado di fronteggiare l’emergenza sanitaria e quindi di tutelare la salute dei campani”.