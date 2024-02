COMUNE DI SIANO. LA DENUNCIA DI ROBERTO MASI: “SCARSA TRASPARENZA DA PARTE DELL’ENTE”

“Un comune trasparente dovrebbe dare risposte ai cittadini.

Pagare i tributi comunali è un dovere dei cittadini ma riconoscere gli sgravi quando i cittadini ne hanno diritto è un dovere della politica.

Dopo aver segnalato la questione in Commissione Bilancio ed avuto un incontro con il Segretario Comunale nulla è stato fatto nonostante gli impegni assunti dalla maggioranza e dagli uffici comunali.”

Lo scrive il Consigliere Comunale di opposizione Roberto Masi.

Compostaggio Domestico, Sgravio TARI per cittadini con oltre il 74% di invalidità, BONUS COVID per chi risulta beneficiario ma ancora non ne ha usufruito sono gli argomenti dell’interrogazione scritta presentata in data odierna.

I cittadini meritano risposta!