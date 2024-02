IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA SI RIUNIRA’ IL 28 FEBBRAIO PER IL QUESTION TIME

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà il 28 febbraio 2024 dalle ore 11 alle 13 per il Question time. Saranno discusse le seguenti interrogazioni: “Bonifica Parco delle Colline di Napoli” ad iniziativa del consigliere Pasquale Di Fenza (Azione- PER – Più Europa); “Urgenti interventi di manutenzione Istituto Paolo Colosimo” ad iniziativa della consigliera Roberta Gaeta (Demos), la quale discuterà anche una seconda interrogazione sul “Fondo per il ‘Dopo di Noi’”; “Mancanza di macchinari PET nelle strutture pubbliche della provincia di Caserta-risposta al riscontro” della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto) “Stato dell’arte del percorso di identificazione, presa in carico e gestione delle donne con mutazioni genetiche BRCA 1 – 2” ad iniziativa del consigliere Tommaso Pellegrino (Italia Viva),

