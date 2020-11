Confcommercio Campania in piazza Portanova a Salerno, in contemporanea con altre piazze come Napoli, Sorrento e Castellammare di Stabia, per manifestare pubblicamente il più ampio sostegno al settore del commercio degli articoli di moda, le cosiddette imprese “invisibili”, completamente ignorate dal Decreto Ristori.

Share on: WhatsApp