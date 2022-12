CONGRESSO PD. BOCCIA E SARACINO CON ELLY SCHLEIN. DE LUCA RESTA CON BONACCINI

Francesco Boccia, attuale Commissario Regionale del Partito Democratico in Campania, alle prossime Primarie del Pd sosterrà la candidatura di Elly Schlein per la carica di Segretario Nazionale del Partito. E con lui ci sarà, in Campania, anche il deputato Marco Saracino, da sempre vicino all’ex Ministro Orlando. Si prepara, dunque, una resa dei conti sul territorio della Campania, considerato che il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha già garantito il suo sostegno al Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Un congresso nel congresso quello che si vivrà in Campania perchè subito dopo la celebrazione delle Primarie di Febbraio ci sarà l’appuntamento con il Congresso Regionale del Partito Democratico dove gli equilibri dipenderanno, in buona parte, dall’esito del confronto nazionale.

