Per riprendere il lavoro delle Commissioni del Consiglio Regionale della Campania, nella giornata di ieri la riunione dei capigruppo ha dato il via libero al lavoro da remoto. A Napoli, all’interno degli uffici del Consiglio Regionale, ci saranno solo i Presidenti delle Commissioni mentre gli altri membri saranno collegati on line. A darne notizia, questa mattina, il Presidente della Commissione Politiche Sociali Tommaso Amabile.

