CONSIGLIO REGIONALE. DAL 28 AGOSTO AL LAVORO SU LEGGE PER IL TERZO MANDATO

Anche se gli uffici delle Commissioni riaprono lunedi’ 21 agosto, l’attività politica vera e propria all’interno del Consiglio Regionale ripartirà solo una settimana dopo ovvero il 28 Agosto. E la maggioranza, che in buona parte, in questi giorni, è ancora in vacanza, potrebbe ripartire dalla preparazione della legge sul terzo mandato, cosi’ come approvata in altre Regioni, a cominciare dal Veneto. Insomma, si riparte da dove si è conclusa la polemica politica tra De Luca e la segreteria nazionale di Elly Schlein, dal tema che sta tenendo banco soprattutto in Campania. L’avvio dell’iter per l’approvazione della norma sul terzo mandato – ma anche di una possibile modifica della Legge Elettorale Regionale – è anche legato alle decisioni che il Governo, nelle prossime settimane, potrebbe adottare in materia di elezioni. Non è escluso che sia direttamente la maggioranza di centro destra ad intervenire sulla materia che riguarda si De Luca ma anche altri esponenti del centro destra come Zaia, Toti ed anche il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Share on: WhatsApp