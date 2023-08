PROVINCIALI AVELLINO 2024. IL PARTITO DEMOCRATICO PENSA A ROSA D’AMELIO PRESIDENTE

Una donna Presidente della Provincia di Avellino ? Perchè no, a pensarci, in queste settimane, sono stati alcuni dirigenti del Pd della Provincia di Avellino, alle prese con il rebus per le Comunali (da Avellino a Montoro, i comuni piu’ importanti), ma anche con la scelta per il nome da proporre agli alleati in vista delle Provinciali del prossimo anno. Escluso che venga riproposto l’attuale Presidente Buonopane – spesso in rotta di collisione con il Pd Provinciale – il nome che è già sulla scrivania è quello dell’ex Presidente del Consiglio Regionale Rosa D’Amelio. La D’Amelio, tra l’altro, era stata indicata, mesi fa, anche per la carica di Segretaria Regionale del Partito Democratico, prima dello stop imposto da Roma con il Commissariamento; un chiaro segno della fiducia di cui la stessa D’Amelio gode non solo in Provincia di Avellino ma anche a Napoli.

