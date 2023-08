SCAFATI. IL SI DEL SINDACO PASQUALE ALIBERTI AL PRIDE, DUBBI SUL PATROCINIO

Un “si” che vale come una opinione personale, politica ma non certo burocratica. E cosi’ il post del Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti sulla manifestazione Pride, in programma a Scafati per la metà di Settembre, ha scatenato le critiche da parte degli organizzatori dell’evento che hanno evidenziato come il “si” di Aliberti non è una autorizzazione, che parte da altri enti, ma non è neppure la concessione del patrocinio morale da parte del Comune. Patrocinio che, per il momento, non è arrivato e, con ogni probabilità, non arriverà neppure nelle prossime settimane. La posizione di Aliberti, dunque, appare come la valutazione personale su di un evento che, in altre circostanze, ha scatenato polemiche e reazioni politiche. Il che non esclude che lo stesso possa accadere anche per il Pride in programma a Scafati alla fine del mese di Settembre.

