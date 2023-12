CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA. IN AULA ARRIVA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

Per il nono anno consecutivo, arriva in Consiglio Regionale la manovra finanziaria firmata dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Una seduta ad oltranza, cosi’ si legge nell’ordine del giorno firmato dal Presidente del Consiglio Gennaro Oliviero, per l’approvazione della Legge di Bilancio 2024, da qualche settimana al vaglio della Commissione Bilancio che ha tagliato emendamenti, a destra ed a manca, senza, pero’, fare aperture ai consiglieri di opposizione che hanno ottenuto l’ok per emendamenti del valore massimo di 50mila euro. 100mila, o poco piu’, invece, per i consiglieri di maggioranza ma tanto per gli uni quanto per gli altri è stato un susseguirsi di richieste abbastanza particolari. Oggi, in Consiglio Regionale, arriverà l’ok definitivo al bilancio e per dare un po’ di senso politico alla manovra, sarà interessante verificare la posizione del Movimento 5 Stelle: seguirà Giuseppe Conte o Roberto Fico ? Ci sarà una disponibilità ad una collaborazione o una chiusura ad ogni tipo di dialogo ? Ah, saperlo…

