CONSIGLIO REGIONALE. MARTEDI’ 30 NOVEMBRE SEDUTA PER L’INGRESSO DI NELLO FIORE

Alcuni debiti fuori bilancio e poi, all’ordine del giorno di un velocissimi consiglio regionale, la surroga del Consigliere Regionale Nino Savastano con il neo Consigliere Regionale Nello Fiore, primo dei non eletti nella lista Campania Libera. L’appuntamento è per martedi’ 30 Dicembre con la seduta del Consiglio Regionale nella quale verrà data esecuzione al decreto del Ministero dell’Interno che dispone la sospensione dalla carica per Nino Savastano, tutt’ora agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti per le Cooperative nel Comune di Salerno.

