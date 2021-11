PROVINCIALI 2021. AD AVELLINO SPUNTA IL NOME DI ANGELO ANTONIO D’AGOSTINO

Imprenditore impegnato in diversi settori, tra cui anche l’editoria televisiva, sindaco di Monfalcione, già deputato di Scelta Civica, Presidente dell’Avellino Calcio ed oggi anche potenziale candidato alla Presidenza della Provincia di Avellino: Angelo Antonio D’Agostino punta a fare filotto e per questo ha accolto l’invito di un pezzo importante del Partito Democratico ed anche di Italia Viva per scendere in campo, come candidato Presidente della Provincia, per le prossime elezioni del 18 Dicembre. Una notizia che ha cambiato i piani anche nel campo del PD che, almeno fino ad oggi, aveva puntato ufficialmente sul nome di Buonpane, Sindaco di Montella. D’Agostino, pero’, nelle prossime ore potrebbe anche ricevere l’ok di tutto il centro sinistra e correre da solo come candidato alla Presidenza della Provincia di Avellino.

Share on: WhatsApp