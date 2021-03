CONSORZIO ASI: NESSUN RITARDO NELLA ESECUZIONE LAVORI ZONA INDUSTRIALE SALERNO

⁃ E’ attualmente in corso nella zona Industriale il cantiere per l’installazione di 80 postazioni di video sorveglianza con l’apposizione di sofisticate telecamere e 40 lettori ottici di targhe automobilistiche. Gli interventi rientrano tutti nel piano operativo nazionale “Pon Sicurezza e Legalità 2014-2020”.

⁃ In via Wenner si sta procedendo all’installazione della fibra ottica a cura di Open Fiber e successivamente si procederà alla stesura dell’asfalto.

⁃ In via De Luca, sono terminati i lavori di rifacimento dell’asfalto

⁃ In via Acquasanta, via Wenner e via Zanzella della Porta, saranno realizzati interventi di rifacimento dell’asfalto e di messa in sicurezza delle arterie viarie, terminati i lavori di impilaggio attualmente in fase di realizzazione

⁃ In via Mecio Gracco, via Tiberio Claudio Felice, via Firmio Lenzio e e via Terra delle Risaie sono in atto analisi geo radar per l’individuazione di sottoservizi.