CONSORZIO ASI SALERNO: MANCANO I 6 NOMI DELLA PROVINCIA PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Per completare l’organigramma del Consiglio dell’Asi Salerno e, poi, per procedere alla elezione dei quattro membri su 19 che faranno parte del Direttivo insieme al Presidente, c’è ancora bisogno di qualche giorno perchè l’Amministrazione Provinciale di Salerno non ha ancora designato e consegnato all’Ente i nomi delle 6 persone delegate da Palazzo Sant’Agostino a partecipare alle attività istituzionali del Consorzio Asi. Pare che il Presidente Strianese abbia già pronto l’elenco al quale mancano i documenti per completare l’elenco da inviare negli uffici della sede di Parco Arbostella. Solo a quel punto di potrà procedere alla convocazione della riunione del Consiglio al quale partecipano, con i propri rappresentanti, i Comuni di Salerno, Fisciano e Cava de’ Tirreni.

