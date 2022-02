NOCERA SUPERIORE. CAOS IN AULA, CHIESTE LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

“Il Presidente del Consiglio Comunale di Nocera Superiore, dopo quanto accaduto nella giornata di oggi e dopo le gravi violazioni del Regolamento, e dello Statuto, e sulla violazione sulla Privacy, ha mostrato, e non è la prima volta, gravi incapacità di ricoprire un ruolo tanto delicato ed importante, e per questo si deve Dimettere, altrimenti nostro malgrado siamo costretti ad intraprendere drastiche iniziative. Lo annunciano i Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia Fabbricatore, Pagano e Amato al termine di una infuocata seduta del Consiglio Comunale.

“Oggi, nel corso della seduta del Consiglio Comunale “., proseguono i rappresentanti di FDI, “ abbiamo preso atto della assoluta mancanza di un chiaro progetto amministrativo e della inconsistenza della Maggioranza Cuofano che, a distanza di cinque anni dall’approvazione del PUC, ha già proposto una variante per riparare ai gravi errori dello stesso.

Come Gruppo Consiliare, abbiamo posto una serie di interrogativi, chiaramente disattesi, e per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno allontanarci dall’aula al momento del voto, per rispetto ai tanti imprenditori che da anni aspettano delle risposte.

