RIFIUTI DALLA TUNISIA, IL NOE PREANNUNCIA IL SEQUESTRO DEI CONTAINER

I vertici del NOE dei Carabinieri, nel corso dell’audizione in Commissione Bicamerale per il Ciclo dei Rifiuti, hanno preannunciato il sequestro dei container provenienti dalla Tunisia all’atto dello sbarco all’interno dell’area portuale di Salerno: la notizia, che arriva da Roma, rende ancora piu’ ingarbugliata la gestione del trasporto e dello stoccaggio dei rifiuti di ritorno dalla Tunisia che l’Amministrazione Provinciale di Salerno ha deciso di inviare nell’area militare di Persano, nel Comune di Serre. Il sequestro dei container, pero’, che lascia intendere che ci sia già una indagine in corso da parte dell’Autorità Giudiziaria, potrebbe portare anche ad una decisione diverso, perchè sarà la Procura a stabilire il “deposito giudiziario” dei container, il luogo dove mantenere i rifiuti in attesa che vengano espletati tutti gli accertamenti del caso. Persano – che è pur sempre un’area militare – oppure un luogo diverso ? La decisione, a questo punto, passa nelle mani della Procura della Repubblica di Salerno.

