CONTE SALVA DI MAIO: NEL NUOVO STATUTO M5S DA VOTARE NON C’E’ IL LIMITE DEL DOPPIO MANDATO

Il nuovo Statuto che gli iscritti al Movimento 5 Stelle rivoteranno il 10 ed 11 Marzo non contiene, a differenza di quello precedente votato ed annullato, il riferimento al limite del doppio mandato. Una modifica in corso d’opera che Giuseppe Conte, evidentemente consapevole della forza di Luigi Di Maio all’interno dei Gruppi Parlamentari, ha voluto introdurre per evitare l’ennesimo braccio di ferro all’interno del M5S. Adesso gli iscritti, o per meglio dire solo quelli che hanno aderito da almeno 6 mesi al Movimento 5 Stelle, potranno votare il nuovo Statuto che prevede anche l’iscrizione del M5S al Registro nazionale dei Partiti per accedere, a partire dal prossimo anno, al finanziamento ottenuto dal 2×1.000.

