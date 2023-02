CONSORZIO ASI SALERNO: “NESSUN SILENZIO SU LAVORI STRADALI, ECCO TUTTI I CANTIERI”

“Il Consorzio Asi non è “silente” alle problematiche relative alle arterie stradali della Zona Industriale di Salerno e con l’attuazione di diversi cantieri, situati nelle zone cruciali della viabilità si sta provvedendo al ripristino, messa in sicurezza e restyling dell’ intera area.”

Lo scrive il Presidente del Consorzio Asi Antonio Visconti, in risposta ad alcune notizie di stampa degli ultimi giorni.

Nello specifico, i lavori di asfaltatura, sono stati realizzati in via Wenner(secondo tratto) con ripristino degli apparati radicali di alberatura, in via Acquasanta, via Zenzella della Porta, Via De Luca(tratto centrale) e via Fuorni di sotto. L’ammontare completo degli interventi del Fondo regionale-Progetto Asi è di € 400.000,00.

In via Talamo, via Case Rosse, via Scavata Case Rosse e Via Picentino, con un analogo progetto Asi ed € 2.700.000,00 di Fondi regionali, sono stati realizzati impianti fognari, sottoservizi idrici, marciapiedi, pubblica illuminazione ed asfalto.

In via Tiberio Claudio Felice, via Firmio Leonzio, via Mecio Gracco e via Terre delle Risaie, sussiste un cantiere in esecuzione. Gli interventi termineranno a maggio 2023, l’importo dei lavori finanziati dal Fondo regionale su progetto Asi è di € 4.700.000.00.

A maggio 2023 apriranno ulteriori cantieri in via Cappello Vecchio, via Amato, la riqualificazione della rotatoria nei pressi del centro Commerciale Siniscalchi e via Pastore per un importo di € 6.000.000,00.

A settembre 2023 per 14.000.000,00 è in programma l’apertura del cantiere in via Brunn(sottopasso di via Terra delle Risaie) con la realizzazione di nuovi assi viari, tutto finanziato con fondi PNRR.

A marzo 2024 infine, il cantiere in via De Luca finanziato con i fondi regionali per € 4.000.000,00.