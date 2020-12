Sono stati illustrati, nel corso di una conferenza stampa, i lavori di riqualificazione e l’avvio dei cantieri nella zona Industriale di Salerno di competenza del Consorzio Asi.

Gli interventi prevedono, nel dettaglio la riqualificazione di via Tiberio Claudio Felice, via Mecio Gracco, via Firmo Leonzio e di via delle Terre Risaie.

Saranno realizzati marciapiedi, aree verdi, pubblica illuminazione e potenziamento delle reti fognarie.