CONTE CONFERMATO CAPO DEL M5S CON IL 94% MA CALANO I VOTANTI. E SAREBBE PRONTO UN NUOVO RICORSO

Al termine della due giorni di voto on line Giuseppe Conte è stato confermato Capo Politico del Movimento 5 Stelle con il 94% dei voti di quanti, dal 27 al 28 Marzo, si sono collegati sulla apposita piattaforma per esprimere il proprio voto, per la seconda volta dopo l’assemblea dello scorso agosto.

La consultazione online del Movimento Cinque stelle sulla piattaforma SkyVote ha visto la partecipazione di 59.047 votanti su 130.570 iscritti aventi diritto e si è conclusa con la conferma alla presidenza del M5S di Giuseppe Conte, che ha ricevuto 55.618 consensi, pari al 94,19%.

Sono stati esclusi dalla consultazione gli iscritti al Movimento con una anzianità inferiore ai 6 mesi e per questa ragione ci sarebbero pronti nuovi ricorsi contro l’esito della consultazione elettorale.