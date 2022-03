PER LA SCABEC ARRIVANO I PRIMI 16 LICENZIAMENTI DI PERSONALE: LA DECISIONE DEL CDA

Sono sedici per il momento i licenziamenti confermati alla Scabec. L’ente regionale che si occupa della valorizzazione del patrimonio culturale, infatti, dopo l’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, ha iniziato a fare i conti – come riporta il quotidiano “Le Cronache” consultabile online – con oltre tre milioni di debiti, tutti imputabili alla passata gestione.

Nel tentativo di iniziare a far quadrare i conti, la presidente Assunta Tartaglione ha dovuto mettere in atto un primo blocco di licenziamenti e si tratta di persone che, alla data della stipula del contratto, non avevano ancora raggiunto i 36 mesi di lavoro. Una lista che potrebbe essere destinata ad allungarsi ma, al momento, la Scabec attende l’incontro con il socio unico, ovvero la Regione Campania a cui chiedere un aiuto