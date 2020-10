CONTE HA DECISO: SARANNO I SINDACI A FARE I PODESTA’ E AD IMPORRE IL COPRIFUOCO

Dalla sua bocca la parola “coprifuoco” non è mai venuta fuori, per una chiara scelta di strategia comunicativa, completamente cambiata nelle ultime 48 ore, ma dal DPCM che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato la piu’ grande novità è quella di lasciare (perchè in effetti già li avevano) poteri di imporre chiusure di zone a rischio assembramento direttamente ai Sindaci. E cosi’ saranno i primi cittadini a doversela vedere con la Movida, perchè di questo parliamo, con la possibilità di chiudere determinate zone o strade.

“I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”

Nessuna chiusura degli esercizi commerciali ma solo una chiusura al pubblico delle strade: quindi, se in una piazza si trova un ristorante, questo resterà aperto solo per coloro che vi accedono.

Il potere di effettuare questa scelta ricadrà in capo ai sindaci e non ai Presidenti delle Regioni.