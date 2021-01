CONTE NON SI FERMA: VENERDI’ 15 GENNAIO IL NUOVO DPCM DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Prima, dopo o durante l’imminente crisi di Governo ? Non c’è situazione politica che tenga, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è già pronto con il suo nuovo DPCM che, secondo le fonti romane, arriverà venerdi’ prossimo 15 gennaio, per entrare in vigore a partire da domenica.

E si parla di misure molto piu’ restrittive, con una Italia che, con ogni probabilità, si colorerà per intero di rosso, con tutte le restrizioni che ne conseguono. Nessuna possibilità per piscine e palestre di tornare all’apertura al pubblico, stop per ristoranti e bar se non con il servizio di consegna a domicilio, prolungamento dello smart working per categorie sempre piu’ estese, chiusura obbligata per negozi di abbigliamento e centri commerciali. Sono queste le misure di cui si parla, in attesa di comprendere quali misure economiche il Governo adotterà nei confronti delle categorie coinvolte dal nuovo giro di chiusure obbligate.